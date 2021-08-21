اختطاف معلم متقاعد ومصرع مدني وإصابة آخر واعتقال 18 مبتزاً للنساء بحوادث في العراق

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، باختطاف معلم متقاعد وسرقة امواله ومصوغات ذهبية وسط بعقوبة، فيما ألقي القبض على 18 مبتزاً الكترونياً في سبع محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو على منزل معلم متقاعد في منطقة بعقوبة الجديدة واستولوا على امواله ومصوغات ذهبية واقتادوه الى جهة مجهولة".

واضاف ان "شهود عيان اكدوا ان المعلم المخطوف باع منزله قبل فترة قليلة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث والتحري لتحرير المخطوف واعادة الاموال والمصوغات المسروقة".

على صعيد مواز أطلق مسلحون مجهولون النار صوب رجل في العقد الثالث من العمر في منطقة دور الصفر بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مما أدى إلى اصابته بجروح.

وفي وسط القضاء الذاته لقي مدني مصرعه جراء حادث سير نقل على اثرها الى المستشفى.

من جانب اخر، اعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناءً على شكاوى وردت من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية اسهمت في الايقاع بستة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة كربلاء".

واضافت ان "مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الامنية في محافظات كركوك، والانبار، والمثنى، وواسط، والنجف والبصرة، القت القبض على 12 مبتزاً إلكترونياً يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن".

وبينت انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".