اختطاف مزارع كوردي على يد مسلحين شمالي كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الخميس، بأن ثلاثة مسلحين أقدموا على اختطاف مزارع من القومية الكوردية في أطراف ناحية التون كوبري، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية حين اعترضوا طريق المزارع أثناء عمله في مزرعته الواقعة في محيط الناحية، واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث وبدأت بعملية بحث وتحرٍ لتعقب الجناة وتحرير المختطف"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.