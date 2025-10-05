اختطاف مدني ومقتل شخص بمشاجرتين في بغداد والبصرة

شفق نيوز - بغداد / البصرة

شهدت محافظتا بغداد والبصرة مشاجرتين أسفرت احداهما عن اختطاف شخص، بينما قتل في الثانية آخر وفق مصدرين امنيين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين طرفين لم تعرف أسبابها تطورت إلى اختطاف الطرف الأول للطرف الثاني وترك زوجته بالشارع في منطقة الجادرية.

وأضاف أنه، بعد التحري والدوريات المستمرة تم العثور على الشخص ضمن مقتربات المنطقة المذكورة أعلاه واتضح انه لديه مشاكل مع اشخاص اخرين.

وفي الحادث الثاني أشار مصدر أمني آخر، إلى أن مشاجرة مسلحة بين شخصين وسط البصرة انتهت بمقتل أحدهما.