اختطاف قيادي بارز في "سرايا السلام" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بأن مجهولين خطفوا قيادياً في "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون عجلات نوع تاهو خطفوا القيادي علي نعمة تحت تهديد السلاح في منطقة قطاع 30 وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الجناة اقتادوا المختطف الى جهة مجهولة الهوية، فيما تجري القوات الامنية تحقيقا موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".