اختطاف شاب شمالي كركوك.. والقوات الأمنية تطلق عملية بحث واسعة

شفق نيوز- كركوك

اختطف مسلحون، يوم السبت، شاباً في أطراف قضاء التون كوبري شمالي محافظة كركوك، فيما باشرت القوات الأمنية عملية واسعة لتعقب الخاطفين وكشف ملابسات الحادث.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اختطاف شاب في إحدى المناطق الواقعة على أطراف قضاء التون كوبري، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في محيط المنطقة، وأطلقت عمليات بحث وتفتيش بمشاركة قطعات من الجيش والشرطة، مدعومة بالجهد الاستخباري، لتعقب الخاطفين والوصول إلى مكان احتجاز المختطف".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية تضع احتمال وقوف عناصر من تنظيم داعش وراء عملية الاختطاف، إلا أن هذا الاحتمال ما يزال قيد التحقق، ولم تصدر أي جهة أمنية تأكيداً رسمياً بهذا الشأن".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية كثفت انتشارها في المناطق الزراعية والوديان المحيطة بقضاء التون كوبري، التي تشهد بين الحين والآخر نشاطاً لخلايا إرهابية، ضمن مساعٍ لتأمين المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

ولفت المصدر إلى أن عمليات البحث ما تزال مستمرة، فيما لم تصدر الجهات الأمنية المختصة أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن.