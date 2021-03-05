اختطاف راعٍ وإصابة زوجته بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الجمعة، بشن تنظيم داعش هجوماً على احدى القرى في قضاء الرطبة غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش هاجمت قرية الطبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي الانبار، واختطفت احد رعاة الأغنام في المنطقة وإطلقت النار على زوجته"، مشيرا الى "نقل زوجة الراعي المختطف إلى المستشفى، بعد تعرضها لجروح بليغة إثر الاطلاقات النارية التي تعرضت لها".

وأشار، إلى أن "قوات الجيش وبالتعاون مع قطعات الحشد الشعبي لا تزال، تنفذ عمليات البحث والتحري حول الهجوم".

واضاف، أن "المنطقة التي هاجمها التنظيم، يمسك بأمنها اقل من عشرة عناصر أمنية".