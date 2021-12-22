اختطاف امرأة في طوزخرماتو بظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، باختطاف امرأة في قضاء طوزخرماتو شرقي المحافظة بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اختطفوا امرأة في حي الطيارين ذي الأغلبية الكوردية في قضاء طوزخرماتو بظروف ولأسباب غامضة".

وأضاف ان "قوات الامن تواصل عمليات البحث والتحري عن المرأة المخطوفة"، مؤكدا ان "الحادث لا يحمل أي طابع إرهابي وما زالت تفاصيله غامضة".

وطوزخورماتو أو الطوز أو الدوز (بالكردية: دووزخورماتوو، Xurmatû‏) (بالتركمانية: Tuzxurmatu) هي مدينة عراقية تقع في شمال شرقي العراق تتبع إدارياً لمحافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك.

ويتبع القضاء عدة نواحي ابرزها سليمان بيك وينكجة، والبلدة متعددة الأعراق، يسكنها الكرد والتركمان وأقلية عربية.