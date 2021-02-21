اختبأوا في الأنفاق وتحت الأرض.. اعتقال عشرات الدواعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن العشرات من عناصر تنظيم داعش تم إلقاء القبض عليهم خلال العملية الأمنية الجارية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجيش العراقي والحشد الشعبي ألقوا القبض على عناصر داعش في الطارمية، وما زالت القوات تواصل عمليات المداهمة والبحث عن عناصر آخرين.

وبين المصدر أن من ألقي القبض عليهم كانوا يختبئون داخل أنفاق وكهوف حفروها في البساتين وتحت منازل الأهالي.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ أن العمليات العسكرية في قضاء الطارمية على وشك الانتهاء، بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيعلن رسميا إنجاز الأهداف المرسومة للعملية، لافتا إلى أن الوضع هادئ جدا في مناطق القضاء.

واطلقت القوات الأمنية على مدى اليومين الماضيين عمليات امنية لتطهير قضاء الطارمية من الخلايا النائمة لتنظيم داعش، حيث أسفرت عن اعتقال قيادات في التنظيم.