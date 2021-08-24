احكام قضائية بحق ضباط أمن هرب من قبضتهم "حمه أمين"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن صدور احكام قضائية بحق ضباط أمن هرب من قبضتهم قائدة القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار انور حمه امين عقب محاكمته في بغداد الاسبوع الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حكماً قضائياً بالحبس البسيط لمدة تسعة اشهر صدر بحق العميد (م.ع) لمخالفته الاوامر والتعليمات وعدم ارسال المفرزة الكافية لغرض تأمين احضار المتهم الهارب قائد القوة الجوية السابق.

وأوضح أن حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة وشهر واحد صدر بحق كل من المقدم (إ.ك) والملازم (م.خ) وذلك لاهمالهم وتراخيهم في عملية المحافظة على المحكوم الهارب وتأمين احضاره الى مركز شرطة الصالحية في بغداد.

وبين المصدر، أن القضاء قرر كذلك اخراج المحكومين اعلاه من الخدمة طيلة مدة محكوميتهم.

وسلم قائد القوة الجوية السابق، (الذي فرّ من مفرزة للشرطة أثناء نقله من المحكمة إلى السجن)، نفسه للقوات الأمنية بعد محاصرته في أحد أحياء بغداد، الاثنين الماضي 16 اب الجاري.

وبحسب مصدر أمني، فقد انتشرت قوات امن في محيط حي العدل ببغداد، حيث فرّ الفريق اول ركن طيار، انور حمه امين، واختبأ في الحي، وضيقت القوات الخناق على المنطقة مما اضطره الى تسليم نفسه.

وفي وقت سابق من ذات اليوم، هرب قائد القوة الجوية السابق أثناء نقله من المحكمة إلى السجن بعد صدور حكم بحبسه، ووفق مصدر أمني فأن معاون آمر موقع عسكري ساعد في عملية الهروب.

يشار الى ان مذكرة اعتقال صدرت في 24 كانون الاول 2017 بحق قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار، انور حمه امين، بتهمة هدر المال العام حول ملف صفقة الطائرات التشيكية.