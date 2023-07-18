احكام بالسجن بحق مدانين لقيامهما بخطف فتاة ومساومة ذويها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكما بسجن مدانين اثنين عن جريمة خطف فتاة وابتزاز ومساومة أهلها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم الأول قام بالاشتراك مع متهمين آخرين بخطف الفتاة وتهديد ذويها بنشر صورها وابتزازهم، فيما نفذ المجرم الثاني جريمة الاعتداء والإكراه بحقها".

وأضاف أن "الإحكام بحقهما تأتي وفقا لإحكام المادة 422 وبدلالة المادة 421/ج/هـ والمادة 393 / 1 /2/أ/ د من قانون العقوبات العراقي".