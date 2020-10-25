احدى قريباتها ساعدته بتنفيذ فعلته .. اعتقال مغتصب وقاتل فتاة المدائن ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاحد القاء القبض على متهم أقبل على قتل أحدى الفتيات بعد اغتصابها في قضاء المدائن في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تمكنت من القبض على منفذ الجريمة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بقيامة بجريمتة النكراء بمساعدة أحدى قريبات المغدورة والتي تم القبض عليها أيضا وقد اعترفت بجرمها بمساعدة المجرم بتنفيذ عملية الاغتصاب ومن ثم القتل.

واضاف البيان انه تم تدوين أقوالهما وتسليمهما الى الجهات المختصة بموجب وصل تسلم اصولي.

وذكرت تقارير صحفية قبل عدة ايام ان شخصا اقبل على قتل فتاة في المدائن من بعد اغتصابها في حادثة هزت المجتمع البغدادي.