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احدهم "خطير".. القبض على 11 متهماً في 3 محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-06-21T19:41:18+0000
احدهم "خطير".. القبض على 11 متهماً في 3 محافظات

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على 11 متهماً احدهم "خطير" في محافظات ميسان وصلاح الدين ونينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة محافظة ميسان، تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير، مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة، ابرزها التهديد والتسليب والسرقة والابتزاز والمخدرات ومواد قانونية اخرى".

واشار الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا، واجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعترافاته".

وفي السياق، القت مفارز مركز شرطة نفط صلاح الدين التابعة لمديرية شرطة نفط الشمال، القبض على متهمين اثنين وضبط عجلاتهما نوع"صهريج" في محافظة صلاح الدين ، وذلك لعدم حملهم اي مستمسكات رسمية ولوجود تحوير في العجلات".

واشار بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "إيداعهما التوقيف وحجز العجلتين داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهما على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

الى ذلك، "تمكنت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى من القاء القبض على ( ثمانية) متهمين صادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات ، ضبط بحوزة المتهم ( م ا ع ع ) ٢،٥ غم والمتهم ( ح س ه ع ) ٧٥٠ ملغم من مادة الكرستال المخدرة مع ادوات التعاطي".

واشار بيان الى "القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".

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