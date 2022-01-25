احدهم بحوزته 10 الاف حبة.. شرطة الانبار تطيح باثنين من متعاطي وتجار المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الانبار، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اثنين من متعاطي ومروجي المواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الحبانية شرقي الانبار بحوزته مواد مخدرة، تم استحصال الموافقات القضائية، وتشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتوجه الى المكان المقصود".

وبينت انه "تم القبض على المتهم (س، ا، ع، خ) وضبط بحوزته 25 ملغم من الكريستال مع أدوات التعاطي ونصف حبة نوع (كبتاغون)".

واشارت إلى أنه "بدلالة المتهم اعلاه، تم القبض على المتهم الثاني (م، ي، م، ع) في جزيرة البو ذياب في قضاء الرمادي مركز المحافظة، وضبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة نوع (كبتاغون)".

وأكدت المديرية أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وتوقيف المتهمين وفق المادة 28 من قانون العقوبات، وذلك بحسب قرار قاضي التحقيق".