احتواء "مصائد الموت" في ديالى

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي عن تفجير عدد من العبوات الناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش في تلال منطقة نفط خانة 75 كم شمال شرق بعقوبة في اطراف خانقين.

وقال مصدر اعلامي في اللواء الأول من الحشد لوكالة شفق نيوز، ان خبراء ووحدات مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفجير 6 عبوات عن بعد، زرعت لاعاقة تقدم القطعات الامنية الراجلة.

وبين المصدر ان عمليات التفجير تمت دون اي خسائر او حوادث او اضرار بشرية او مادية.

واضاف ان عمليات امنية شاملة انطلقت بمشاركة 6 الوية من الحشد واسفرت عن تمشيط قرى (عين السمك وعلي الصغير وعلي الكبير) وتلال نفط خانة وأوكار جبلية.