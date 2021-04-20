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احتواء حريق اندلع داخل وزارة وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T15:18:40+0000
احتواء حريق اندلع داخل وزارة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني، الثلاثاء، بتمكن فرقه من إخماد حريق اندلع داخل وزارة وسط العاصمة بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لإستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى شواغر الوزارة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطالب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

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