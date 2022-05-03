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احتفالاً بقدوم العيد.. إصابة ثلاثة اشخاص برصاص "طائش" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-03T10:39:02+0000
احتفالاً بقدوم العيد.. إصابة ثلاثة اشخاص برصاص "طائش" جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص من بينهم حالة حرجة، برصاص"طائش" احتفالاً بقدوم العيد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص حي أطلقه مجهولون في الهواء الطلق، صباح اليوم، نتيجة الاحتفال بقدوم العيد بقضاء الجبايش، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "من بين المصابين فتاة ووضعها حرج".

وأضاف المصدر، ان "الأجهزة الامنية نقلت المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما باشرت بالبحث عن الجناة من خلال التعاون مع مخاتير المناطق والاستخبارات، لاعتقال الفاعلين".

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