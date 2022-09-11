احتراق مدرسة وإصابة موظف واعتقال مطلوب جنوبي العراق

شفق نيوز / شهدت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الأحد، ثلاثة حوادث مختلفة، من بينها إصابة موظف في شركة نفط المحافظة، واحتراق مدرسة وسط ظروف غامضة.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدرسة ثانوية (البراء أبن عازب) المختلطة، في قضاء الغراف شمالي المحافظة، تعرضت للاحتراق مساء اليوم"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد الحريق على الفور".

وأوضح المصدر، أن "الحريق اندلع داخل غرفة إدارة المدرسة، وأسفر عن حصول أضرار مادية، ولم يتم التعرف على سبب الحريق، حتى الآن".

في غضون ذلك، تعرض موظف في شركة نفط ذي قار لإصابة خطيرة في الوجه ناتجة عن إصابته برصاص سلاح (كلاشنكوف) إثر حادث مشاجرة مع ابن عمه داخل منزلهم بقضاء النصر شمالي الناصرية، وفقاً للمصدر.

ولفت إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، في حين جرى نقل المصاب إلى مستشفى الشطرة العام، لإكمال إجراءات علاجه".

إلى ذلك، أكد المصدر، أن "قوة أمنية تابعة لشعبة مكافحة مخدرات الشطرة، اعتقلت المتهم (ع.ف.ع) تولد 1969 عمله (كاسب) يسكن قضاء قلعة سكر، أثناء قيادته عجلة نوع (كرستا)".

وأوضح المصدر، أن الملقى القبض عليه "مطلوب وفق المادة (28) مخدرات، وضُبط بحوزته (15,000) قرص مخدر نوع (كبتي) في مدخل قضاء الشطرة".