سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احتراق مدرسة وإصابة موظف واعتقال مطلوب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-09-11T20:42:32+0000
احتراق مدرسة وإصابة موظف واعتقال مطلوب جنوبي العراق

شفق نيوز / شهدت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الأحد، ثلاثة حوادث مختلفة، من بينها إصابة موظف في شركة نفط المحافظة، واحتراق مدرسة وسط ظروف غامضة.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مدرسة ثانوية (البراء أبن عازب) المختلطة، في قضاء الغراف شمالي المحافظة، تعرضت للاحتراق مساء اليوم"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد الحريق على الفور".

وأوضح المصدر، أن "الحريق اندلع داخل غرفة إدارة المدرسة، وأسفر عن حصول أضرار مادية، ولم يتم التعرف على سبب الحريق، حتى الآن".

في غضون ذلك، تعرض موظف في شركة نفط ذي قار لإصابة خطيرة في الوجه ناتجة عن إصابته برصاص سلاح (كلاشنكوف) إثر حادث مشاجرة مع ابن عمه داخل منزلهم بقضاء النصر شمالي الناصرية، وفقاً للمصدر.

ولفت إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، في حين جرى نقل المصاب إلى مستشفى الشطرة العام، لإكمال إجراءات علاجه".

إلى ذلك، أكد المصدر، أن "قوة أمنية تابعة لشعبة مكافحة مخدرات الشطرة، اعتقلت المتهم (ع.ف.ع) تولد 1969 عمله (كاسب) يسكن قضاء قلعة سكر، أثناء قيادته عجلة نوع (كرستا)".

وأوضح المصدر، أن الملقى القبض عليه "مطلوب وفق المادة (28) مخدرات، وضُبط بحوزته (15,000) قرص مخدر نوع (كبتي) في مدخل قضاء الشطرة".

related

الثاني خلال 24 ساعة.. مجهولون يضرمون النار بمدرسة جنوبي العراق

Date: 2022-02-27 12:59:45
الثاني خلال 24 ساعة.. مجهولون يضرمون النار بمدرسة جنوبي العراق

مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

Date: 2022-02-28 19:14:30
مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهاب في ذي قار وبغداد

Date: 2021-08-24 19:04:16
القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهاب في ذي قار وبغداد

قوة خاصة من بغداد تعتقل مطلوبين وتصادر طائرات مسيرة جنوبي العراق

Date: 2021-05-25 08:42:25
قوة خاصة من بغداد تعتقل مطلوبين وتصادر طائرات مسيرة جنوبي العراق

خلال 24 ساعة.. حالة انتحار فاشلة و25 معتقلا في ذي قار

Date: 2021-06-11 10:13:53
خلال 24 ساعة.. حالة انتحار فاشلة و25 معتقلا في ذي قار

استهداف مقر أمير قبائل عبودة جنوبي العراق بصاروخ

Date: 2022-03-02 22:01:43
استهداف مقر أمير قبائل عبودة جنوبي العراق بصاروخ

تعود إلى الحقبة الإسلامية.. آثار ذي قار تتسلم قطع أثرية من مواطن

Date: 2022-04-25 15:27:06
تعود إلى الحقبة الإسلامية.. آثار ذي قار تتسلم قطع أثرية من مواطن

اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق

Date: 2020-06-12 14:39:53
اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق