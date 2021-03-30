احتراق عجلة تنقل معدات مهداة من التحالف الدولي بتفجير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء استهداف رتل يحمل معدات مهدة من قبل التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بتفجير استهدافها في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا ينقل عجلات نوع "لاندكروز بيكب"، صباح اليوم، وهي هدية من التحالف الدولي لبناء قدرات قوات الأمن العراقية على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار ، مما ادى الى احتراق احدى العجلات، دون خسائر بشرية.

الى ذلك انفجرت عبوة ناسفة على الرتل ذاته في محافظة بابل بالقرب من جسر ١٧، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات والحمولة ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة بابل، وفقا للبيان.