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احتراق دبابة بمقر "فرقة العباس القتالية" في النجف .. فيديو

Category: أمـن

Date: 2022-01-27T09:59:50+0000
احتراق دبابة بمقر "فرقة العباس القتالية" في النجف .. فيديو

شفق نيوز/ افاد مصدر في فرقة العباس القتالية أحد الفصائل التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، بنشوب حريق في دبابة داخل مقر تابع للفرقة في محافظة النجف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الدبابة احترقت داخل أحد مقرات الفرقة نتيجة لحادث عرضي أثناء تحميل الآليات.

وأشار المصدر إلى أن فرق الأطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية.

بدورها أكدت فرق العباس القتالية في بيان الخبر وقالت إن "احدى الدبابات في معسكر تابع لنا في محافظة النجف تعرضت الى الاحتراق نتيجة لحادث عرضي أثناء تحميلها لغرض نقلها للتصليح".

ونوه البيان إلى انه تم اخماد الحريق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني من دون وقوع خسائر بشرية.

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