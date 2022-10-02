احتجاز 60 منتسباً وضابطاً يفجران غضب الغانمي وأبو رغيف.. "غالي" خارج جدران الداخلية

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، أسباب إحالة اللواء حيدر غالي، إلى دائرة "الإمرة"، بعدما كان يشغل منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور سابقاً).

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "إحالة اللواء حيدر غالي، إلى الإمرة، جاءت بقرار من الوزير عثمان الغانمي، الذي تضمن ايضاً عدم تسلمه لمنصب آخر في الوزارة".

وأوضح المصدر، أن "القرار جاء بعد هروب سجين، وقيام اللواء حيدر على إثر ذلك، بحجز أكثر من ٦٠ منتسباً وضابطاً للتحقيق معهم، الأمر الذي أغضب وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومدير وكالة استخبارات الداخلية، الفريق أحمد أبو رغيف، حيث اعتبرا أن هذا العمل غير صحيح".

وعلمت الوكالة، بوقت سابق من اليوم، صدور قرار يقضي بتكليف اللواء "باسم الشويلي" مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، خلفا للواء "حيدر غالي" الذي أحيل إلى إمرة الداخلية.

يشار إلى أن وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ظهرت في (27 أيلول الماضي) أفادت بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

إلا أن المديرية أعلنت في (28 أيلول) القبض على المحكوم الهارب من أحد سجون العاصمة، ويدعى (عبد العزيز عامر مظهر فياض)، بالتعاون مع السلطات الأمنية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.