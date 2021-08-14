احتجاز ضابط برتبة "مقدم" قام بالاعتداء على موظفي البلدية

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة بابل يوم السبت، باحتجاز ضابط قام بالاعتداء على موظفي البلدية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "ضابطا في الشرطة برتبة مقدم تم احتجازه بعد قيامه بالاعتداء على موظفي البلدية الذين كانوا يقومون بإزالة تجاوز تابع له على أملاك الدولة في شارع ثمانين بوسط الحلة".

وأضاف المصدر؛ أن "قائد الشرطة اللواء علي الشمري أمر بزيادة الحمايات المرافقة لفرق إزالة التجاوزات في الحلة".

وكان مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية، عندما اصابته مجموعة من الأشخاص أثناء حملة لرفع التجاوزات.

وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال منفذ الجريمة، وتبين أنه طالب دكتوراه.