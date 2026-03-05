احباط هجوم جديد على قاعدة "فكتوريا" في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل- الخميس الجمعة، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إبعاد طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الدولي، من دون تسجيل إصابات أو أضرار تُذكر.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الإجراءات الاحترازية فُعلت فور رصد المسيّرة، وتم التعامل معها من قبل المضادات الصاروخية الأميركية، وإبعادها قبل أن تتمكن من الوصول إلى محيط القاعدة.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد استهداف القواعد والمنشآت في بغداد واقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بالتزامن مع بيانات متكررة لفصائل عراقية مسلحة تبنت تنفيذ عشرات الهجمات في سياق تحالفها مع إيران بعد وقوع الهجوم من قبل أميركا واسرائيل.