احباط هجوم انتحاري في محافظة الأنبار

شفق نيوز/ أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، عملية انتحارية لتنظيم داعش واستولت على حزام ناسف وقنابل يدوية وصواريخ في قضاء الرطبة أقصى غربي الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بمعلومات غاية بالدقة قدمتها شعبة استخبارات الفرقة الخامسة، تفيد بوجود مخطط لداعش الارهابي بتنفيذ عملية انتحارية في احدى مناطق قضاء الرطبة".

وبينت أنه "نتيجة المتابعة الدقيقة تم التوصل الى معلومات أفادت بنقل الانتحاري لادوات العملية الارهابية الى منطقة قاعدة سعد الجوية بقصد التقرب من قضاء الرطبة".

واشارت الى انه "على الفور خرجت قوة مشتركة بأمرة مدير شعبة استخبارات الفرقة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة والفوج الثالث من لواء المشاة 19، وقامت بعملية تفتيش مركزة في محيط القاعدة وعثرت على أدوات العملية الانتحارية وتمكنت من الوصول إلى مكان اخفائها وضبطت حزاما ناسفاً جاهزاً للتفجير بواسطة الصعق، واربع قنابل يدوية، وصاروخي قاذفة مع الحشوات، وحاوية عتاد 23 ملم، وعبوة ناسفة مسلكة، وفي الاثناء قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا".