سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-04T07:24:32+0000
احباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق

شفق نيوز/ احبطت المضادات الجوية يوم الثلاثاء، هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية غربي العراق.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن منظومة الدفاعات الجوية "سيرام" تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة عدد 2 حاولت استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار.

وكان مصدر أمني، قد يوم أمس الاثنين، بتعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم قوات التحالف الدولي (قاعدة فيكتوري سابقا) في مطار بغداد لهجوم  بطائرتين مسيرتين كُتب عليهما "عمليات ثأر القادة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين تمكن نظام الدفاع الـCRAM  من اسقاطهما".

وأضاف، "سقوط الطائرتين المسيرتين كان خارج حدود القاعدة الامريكية حيث سقطت الاولى قرب ميدان الرماية والثانية بالقرب من بهو الضباط العراقيين".

related

قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد غربي العراق

Date: 2021-06-20 10:38:23
قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد غربي العراق

السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد

Date: 2021-06-06 05:37:27
السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين في قاعدة عين الأسد

الكاظمي يتوعد بإنزال القصاص بمنفذي هجوم المقدادية .. الجيش: داعش يحاول الرجوع لأساليبه

Date: 2021-10-26 21:14:48
الكاظمي يتوعد بإنزال القصاص بمنفذي هجوم المقدادية .. الجيش: داعش يحاول الرجوع لأساليبه

أمريكا تُعلن القضاء على "تهديد جوي" عبر المنظومة الدفاعية في سفارتها بالعاصمة بغداد

Date: 2021-07-06 02:22:44
أمريكا تُعلن القضاء على "تهديد جوي" عبر المنظومة الدفاعية في سفارتها بالعاصمة بغداد

في حصيلة جديدة .. البنتاغون يعلن اصابة 50 عسكريا امريكيا بهجوم "عين الأسد"

Date: 2020-01-29 06:23:01
في حصيلة جديدة .. البنتاغون يعلن اصابة 50 عسكريا امريكيا بهجوم "عين الأسد"

مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 10:46:10
مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

أمريكا تحمل فصيلا مسؤولية هجوم عين الأسد وتقرير يرجح نشر منظومة صواريخ جديدة بالعراق

Date: 2021-03-04 04:50:53
أمريكا تحمل فصيلا مسؤولية هجوم عين الأسد وتقرير يرجح نشر منظومة صواريخ جديدة بالعراق

العراق بالمركز الـ11 بين أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم

Date: 2021-06-20 06:14:17
العراق بالمركز الـ11 بين أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم