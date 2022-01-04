احباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق

شفق نيوز/ احبطت المضادات الجوية يوم الثلاثاء، هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية غربي العراق.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن منظومة الدفاعات الجوية "سيرام" تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة عدد 2 حاولت استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار.

وكان مصدر أمني، قد يوم أمس الاثنين، بتعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم قوات التحالف الدولي (قاعدة فيكتوري سابقا) في مطار بغداد لهجوم بطائرتين مسيرتين كُتب عليهما "عمليات ثأر القادة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين تمكن نظام الدفاع الـCRAM من اسقاطهما".

وأضاف، "سقوط الطائرتين المسيرتين كان خارج حدود القاعدة الامريكية حيث سقطت الاولى قرب ميدان الرماية والثانية بالقرب من بهو الضباط العراقيين".