احباط هجمات بست طائرات مسيّرة على معسكر للقوات التركية شمالي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الخميس، ان القوات التركية أسقطت ست طائرات مسيرّة مفخخة حاولت استهداف معسكر "زيلكان" التي تتمركز فيه شمالي العراق وتحديدا في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الأول كان بطائرة مسيرة مفخخة تم اسقاطها وتبعها خمس طائرات مسيّرة أيضاً ليصبح المجموع الكلي ست طائرات.

ووفقا لمصادر من داخل المعسكر فإن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بالطائرات المسيرة التي استحدثتها القوات التركية قبل أيام ونصبتها داخل قاعدة "زيلكان" نجحت في إسقاط جميع الطائرات ولم تُسجل أي خسائر بشرية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، في وقت سابق من اليوم، بإسقاط طائرة مسيّرة حلّقت بسماء قاعدة "زيلكان".

وتتواجد القوات التركية في معسكر زيلكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.