صور .. احباط مخطط لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين باحزمة ناسفة شمالي بابل

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، بإحباط مخطط إرهابي لاستهداف الاشخاص الذين يقصدون مدينة كربلاء لأحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين وذلك في شمالي محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه "بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين، شرعت الوكالة بوضع خطة محكمة لتأمين المناطق والمدن المحاذية الى محافظة كربلاء.

وأضاف البيان أنه "بعملية استباقية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة ، تمكن المنتسبون في وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة من الوصول الى مخبأ لعصابات داعش الإرهابية في جرف النصر (جرف الصخر سابقا) ضمن محافظة بابل، وقد احتوى هذا الوكر على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة ومواد تستخدم في عمليات التفجير".

وبحسب المعلومات المؤكدة ان هذه المواد التي تم ضبطها كانت معدة لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين، وفقا للبيان.

وتابعت الوكالة في بيانها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعتمدة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.