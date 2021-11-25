احباط مخطط "داعشي" لاستهداف العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد الحشد الشعبي يوم الخميس أن اللواء 27 التابع له نجح في ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لتنظيم داعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال الساعات الـ48 الماضية غربي العاصمة بغداد، مبينا أن العناصر الإرهابية كانت تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها تستهدف بها أمن العاصمة.

جاء ذلك خلال عمليات أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات، وفقا لبيان صادر عن الحشد.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء 27 عثرت أمس الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قاطع شرق الانبار.