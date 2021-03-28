استخبارات الداخلية تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك

شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة (4 ارهاب ) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "من خلال التحقيقات الاولية معه (الإرهابي الملقى القبض عليه) اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية".

واضاف البيان؛ ان القاء القبض على المطلوب كشف "عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك اثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي".

وتم تصديق أقوال المقبوض عليه قضائيًا بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه/ وفقا للبيان.