احباط محاولتي انتحار والعثور على طفلة عمرها "يوم" في ثلاث مناطق عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بأنقاذ رجل وامرأة حاولا الانتحار والقبض على خاطف فتاة "قاصر" والعثور على طفلة "رضيعة" في حوادث منفصلة في العاصمة بغداد ومحافظتي نينوى ذي قار.

وقال مصدر أمني في بغداد، إن "مفرزة الغواصين التابعة للنجدة النهرية تمكنت، اليوم، من انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية، (وسط العاصمة)، إلى داخل النهر"، مبيناً أنه "تمت مشاهدته من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر".

وأوضح المصدر، أن "المفرزة ابلغت السيطرة المركزية"، مشيراً إلى "تسليمه الى مركز الشرطة اصوليآ حفاظآ على سلامته".

وفي بغداد أيضاً، القت قوة من الشرطة القبض على خاطف فتاة "قاصر"، وفق ما أفاد به بيان امني ورد غلى وكالة شفق نيوز،.

وقالت شرطة بغداد في البيان، إنه تم الاشتباه بوجود فتاة قاصر تولد 2006، وهي في حالة غير مستقرة داخل احدى العجلات المارة ضمن سيطرة الدورة، التابعة لمديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد.

وأوضح البيان، أنه تم الاستفسار منها وتبين انها وحسب ادعائها مخطوفة من قبل المتهم الذي كان يقود العجلة، مشيرا إلى أنه تم اعتراض طريق العجلة بعد محاولة المتهم الهروب والتحفظ على الفتاة.

وتابع أنه بعد تدقيق اخبار الفتاة تبين صحة ادعائها حيث تبين وجود اخبار ودعوى بالخطف والمتهم مطلوب الى الوحدة التحقيقية لمديرية الامن الوطني في كربلاء، مشيرا الى تسليم المتهم والفتاة المخطوفة الى مكتب مكافحة اجرام المحمودية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون.

وفي محافظة نينوى، شمالي البلاد، تمكنت مفرزة من الشرطة النهرية من انقاذ امرأة القت بنفسها من اعلى الجسر الرابع وسط الموصل مركز المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني في المحافظة، وكالة شفق نيوز، إن المرأة من مواليد 1999 ولديها طفلان، عازياً سبب محاولتها الانتحار الى مشاكل وخلافات مع زوجها.

وقال المصدر، إن المفرزة شاهدتها عند القاءها بنفسها، مشيراً إلى أن أحد الزوارق لحق بها وانتشلها قبل ان تغرق وتبتلعها مياه النهر.

وفي ذي قار جنوبي العراق، عثر مواطنون، اليوم، بناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، على طفلة عمرها يوم واحد متروكة قرب المستوصف الصحي للناحية.

وبين المصدر، أن " المواطنين أبلغوا سلطات الأمن، مشيراً إلى نقل الطفلة إلى مركز صحي لرعايتها والمباشرة بالبحث عن ذويها.