احباط محاولة سرقة أنابيب ناقلة للنفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الطاقة يوم السبت بإحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية لحقل غرب القرنة 1 في محافظة البصرة، وإلقاء القبض على متهم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة تمكنت من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته "شاحنة" أثناء محاولته الهروب.

ووفقا للبيان فإنه تم ايداع المتهم بالتوقيف وحجز العجلة داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.