سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احباط محاولة سرقة أنابيب ناقلة للنفط جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T17:03:03+0000
احباط محاولة سرقة أنابيب ناقلة للنفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الطاقة يوم السبت بإحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية لحقل غرب القرنة 1 في محافظة البصرة، وإلقاء القبض على متهم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة تمكنت من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته "شاحنة" أثناء محاولته الهروب.

ووفقا للبيان فإنه تم ايداع المتهم بالتوقيف وحجز العجلة داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

related

خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

Date: 2020-05-30 13:52:53
خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

قوة "الصدمة": مندسون يهاجمون الامن بالبصرة برصاص حي واخرون يحملون مقصات حديدية

Date: 2019-11-09 16:28:56
قوة "الصدمة": مندسون يهاجمون الامن بالبصرة برصاص حي واخرون يحملون مقصات حديدية

البصرة.. مجموعة متهمين بتجارة المخدرات والأسلحة في قبضة الأمن

Date: 2021-11-24 07:53:04
البصرة.. مجموعة متهمين بتجارة المخدرات والأسلحة في قبضة الأمن

انفجار عبوة ناسفة أمام منزل رجل دين في البصرة

Date: 2021-05-21 19:27:10
انفجار عبوة ناسفة أمام منزل رجل دين في البصرة

إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية بين حدود العراق والكويت (تحديث)

Date: 2021-08-27 20:19:14
إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية بين حدود العراق والكويت (تحديث)

وزير الداخلية يصل البصرة

Date: 2021-06-02 07:33:01
وزير الداخلية يصل البصرة

مجهولون يغتالون ضابطاً بالشرطة في البصرة

Date: 2021-01-08 16:32:30
مجهولون يغتالون ضابطاً بالشرطة في البصرة

على خلفية موجة الاغتيالات.. الكاظمي يصل البصرة برفقة قادة الأمن

Date: 2020-08-22 16:41:59
على خلفية موجة الاغتيالات.. الكاظمي يصل البصرة برفقة قادة الأمن