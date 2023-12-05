احباط محاولة بيع مادة يُشتبه بأنها زئبق بمبلغ يصل لـ30 ألف دولار غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال شخصين كانا يرومان بيع علبة من مادة يُشتبه بأنها زئبق مقابل مبلغ مالي يصل الى نحو 30 الف دولار في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "وردت معلومات تفيد بوجود شخص يروم بيع مادة الزئبق بمبلغ قدره 27 ألف وبعد الاتفاق بين مصدر سري ينتمي الى الجهات الامنية و الشخص البائع، وبعد استحصال الموافقات القضائية هاتفيا، تم تشكيل مفرزة بالاشتراك مع مفرزة من قسم استخبارات و مكافحة ارهاب القائم لغرض نصب كمين للمشتبه به وبالفعل تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بالجرم المشهود وعددهم اثنان".

وأضاف المصدر انه "تم ضبط علبة بحوز المتهمين تحتوي على مادة يشتبه بها زئبق تم القبض عليهم وايداعهم التوقيف اجراء اصولي ضمن مدينة القائم في الانبار