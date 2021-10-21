احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوات في بابل وضبط حزامين ناسفين ببغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الخميس بإحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "أثناء المسح الميداني المستمر تم احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

ووفقا للبيان فإن "عبوتين كانت موضوعة على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣، حيث تم تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط حزامين ناسفين وعبوات ناسفة ولاصقة معدة للتفجير مخبأة في منطقة النباعي شمال بغداد.

وقالت العمليات في بيان اليوم إنه "بتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس من المواد المتفجرة والاعتدة وأدوات مساعدة في عمليات تفخيخ تعود لإرهابي مقبور".

ووفقا للبيان فإن المعلومات كذلك تشير كذلك إلى انه لدى عناصر مفرزته الإرهابية نية لنقل الكدس وتغيير مكانه، على الفور تحركت قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة وباشراف قائد الفرقة وبأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتعاون مع المواطنين، تم ضبط الكدس الذي احتوى على: حزامين ناسفين معدين للتفجير وخمسة عبوات ناسفة مختلفة الأنواع وعبوتين لاصقتين مع (8) كغم من نترات الامونيا ومادة الـ(C4) و(8) قداحات للتفجير وخمسة أجهزة موبايل مسلكة تستخدم في عمليات التفجير ودوائر كهربائية وكمية من الكرات الحديدية(صجم).