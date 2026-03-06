احباط تهريب أكثر من 50 كغم من الحبوب المخدرة بواسطة بالون هوائي غربي الأنبار

شفق نيوز - الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لتهريب كمية "كبيرة" من الحبوب المخدرة عبر الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز الفوج الرابع في لواء الحدود الخامس ضمن قيادة حدود المنطقة الخامسة تمكنت، في إطار جهودها المستمرة لمنع إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانت محمولة بواسطة بالون هوائي".

وأضافت أن "الكمية المضبوطة تزن أكثر من 50 كيلوغراماً وتضم أكثر من 200 ألف حبة مخدرة، حاول مهربون إدخالها عبر الشريط الحدودي الدولي غربي الأنبار".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً".