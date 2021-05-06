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احباط أكبر عملية تهريب للأدوية في العراق عبر سوريين

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T09:37:31+0000
احباط أكبر عملية تهريب للأدوية في العراق عبر سوريين

شفق نيوز/ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الخميس احباط اكبر عملية تهريب للأدوية من خلال إلقاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية وبحوزتهم ستة اطنان من الادوية البعض منها مخدرة وذلك في محافظة نينوى

وقالت الوكالة في بيان اليوم، انه "من خلال ورود معلومات استخباراتية وتسخير عمل المصادر ، تمكنت مفارزها من القاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية في محافظة نينوى، وبحوزتهم ستة اطنان من الادوية المهربة الى داخل البلاد من ضمنها عشرة الآف امبولة مخدرة من مادة "ترامال".

ووفقا للبيان فإن عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مشترك ومتابعتهم ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في احد احياء مدينة الموصل، مشيرا الى انه تم ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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