احباط عملية لتهريب النفط جنوبي العراق

شفق نيوز/ احبطت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، عملية لتهريب النفط من قبل مجهولين غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية احبطت، اليوم، عملية تهريب مادة النفط الأسود من قبل مجموعة مجهولة كانوا يستخدمون صهريجاً يحمل لوحة رقم لمحافظة أربيل".

وبين المصدر، أن "المجموعة كانت تحاول تهريب النفط عبر الخط الناقل الرئيسي قرب الجسر الثالث من قاعدة الإمام علي الجوية".

وتابع، أن "المجموعة لاذت بالفرار باتجاه الصحراء، فيما تمكنت القوة الأمنية من اعتقال الصهريج ومصادرته إلى أقرب مركز أمني، حيث تمت المباشرة بتحقيق فوري لمعرفة الجهة الفاعلة".