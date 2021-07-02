احباط عملية لاستهداف مطار بغداد بـ10 صواريخ غراد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، إحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللواء السادس - الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ نوع گراد عدد (١٠)".

وفي غضون ذلك؛ أخبر مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن الصواريخ تم العثور عليها في منطقة التجاوز التابعة لحي الجهاد القريبة من مطار بغداد.

وتتعرض قاعدة اميركية متواجدة في مطار بغداد الدولي في أحيان كثيرة إلى استهداف بالصواريخ من قبل جهات لا تعلن عن نفسها، فيما يعتقد أنها تنتمي للفصائل الموالية لإيران.