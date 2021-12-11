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إحباط عملية إدخال 8 كغم من المخدرات من دولة مجاورة إلى السليمانية

Category: أمـن

Date: 2021-12-11T08:56:47+0000
إحباط عملية إدخال 8 كغم من المخدرات من دولة مجاورة إلى السليمانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يوم السبت بإحباط عملية تهريب أكثر من 7 كغم من الحبوب المخدرة، وكيلوغرام واحد من مادة الترياق من دولة مجاورة إلى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من احباط محاولة تهريب نحو سبعة كليوغرامات من الحبوب المخدرة و ٩٠٠٠ الف حبة مخدرة وكيلو غرام من الترياك الاسود كانت مخبأ داخل الارض ومعدة للتهريب الى اراضينا على الشريط الحدودي بين محافظة السليمانية واحدى دول الجوار، مضيفة أنه تم ضبط هذه المواد واتخاذ الاجراءات القانونية.

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