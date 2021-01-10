سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احباط عملية تهريب كبيرة وصدور أوامر قبض بحق مسؤولي شركة حكومية عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-01-10T06:34:12+0000
احباط عملية تهريب كبيرة وصدور أوامر قبض بحق مسؤولي شركة حكومية عراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاحد عن تَمَكُّنها من تنفيذ عمليَّتي ضبط أسفرتا عن ضبط (١٩) سيارة محملة بمواد معدة للتهريب، و(٢١) متهماً في إحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة في ديالى، منوهةً بصدور أوامر قضائية بحق مسؤولين في الشركة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، وبعد التحري والمتابعة والتقصي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، تمكَّن من ضبط أربع شاحناتٍ مُحَمَّلَة بمادة الحديد والنحاس السكراب تم إخراجها من مقر الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة دون حصولها على الموافقات الأصوليَّةٍ.

وأوضحت أن فريق المكتب، وفور تلقيه المعلومات، انتقل إلى الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة ورابط قرب مقرها حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، إذ تمت متابعته للشاحنات منذ خروجها من الشركة حتى وصولها إلى سيطرة السلام، حيث تمَّ ضبطها وإعادتها إلى مقر الشركة.

 وتابعت الدائرة إن فريقاً تحقيقياً آخر من ملاكات المكتب انتقل إلى مقر الشركة ذاتها، وتمكَّن من ضبط (١٥)  شاحنة مُحَمَّلَة بمادة الحديد والنحاس السكراب مُهَيَّأة للتهريب، كما تمَّ ضبط (٢١) متهماً بالتورُّط في محاولة تهريب المواد.

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّتين، وعرضه صحبة المبرزات المضبوطة والمتهمين، على السيد قاضي التحقيق المُختص الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات، فيما أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين في الشركة منهم متهم بمنصب مدير عام.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول من العام المنصرم عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ كبرى لمعامل تكرير زيوت السيارات وتصنيع العبوات البلاستيكيَّة والحديديَّة في محافظة ديالى.

related

الحكم بسجن مدير مصرف حكومي هارب أضرَّ المال العام بـ13 مليار دينار

Date: 2019-11-07 06:34:58
الحكم بسجن مدير مصرف حكومي هارب أضرَّ المال العام بـ13 مليار دينار

القبض على مسؤول حكومي عراقي بتهمة الرشوة

Date: 2020-11-15 07:07:51
القبض على مسؤول حكومي عراقي بتهمة الرشوة

النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة

Date: 2019-12-17 11:58:54
النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة

النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

Date: 2020-11-25 11:10:58
النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

الحبس لمسؤولين عراقيين سابقين

Date: 2020-11-22 09:13:26
الحبس لمسؤولين عراقيين سابقين

ضبط مسؤولين عراقيين لإضرارهما بالمال العام

Date: 2019-12-19 08:23:24
ضبط مسؤولين عراقيين لإضرارهما بالمال العام

النزاهة برفقة قوة امنية تلاحق موظفين حكوميين متهمين بالفساد في كركوك

Date: 2020-02-11 10:48:03
النزاهة برفقة قوة امنية تلاحق موظفين حكوميين متهمين بالفساد في كركوك

الحكم بالسجن على مسؤول عراقي وموظفين لإهدار 17 مليون دولار

Date: 2020-02-12 09:19:27
الحكم بالسجن على مسؤول عراقي وموظفين لإهدار 17 مليون دولار