احباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط بغداد بديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن احباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط العاصمة بغداد بمحافظة ديالى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر داعش الارهابي تفجير احد الابراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة وبالتنسيق مع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تم احباط هذه المحاولة وضبط ٨ عبوات مزروعة على ركائز البرج الاربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني