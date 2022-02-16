سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-02-16T13:02:43+0000
احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بإحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج ٥١ وبرج ٥٢ .

وأشار البيان إلى انه تم الاتصال بالجهد الهندسي العائد الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تفكيك العبوات وتمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر .َ

related

ضحيتان بتفجير يستهدف دورية مدير جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين

Date: 2021-04-20 13:13:00
ضحيتان بتفجير يستهدف دورية مدير جهاز الأمن الوطني في صلاح الدين

تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في صلاح الدين

Date: 2021-12-23 13:27:24
تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في صلاح الدين

تفجير ثان يستهدف رتلا للتحالف في العراق

Date: 2021-05-06 13:18:08
تفجير ثان يستهدف رتلا للتحالف في العراق

مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-08-07 19:44:44
مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

إحباط تفجير كان معداً لإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف جنوبي العراق

Date: 2021-06-08 10:38:08
إحباط تفجير كان معداً لإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف جنوبي العراق

سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-12-18 19:14:46
سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

Date: 2021-09-26 20:25:10
احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

تفجير يودي بحياة عناصر من الجيش غرب الموصل

Date: 2021-01-17 09:33:37
تفجير يودي بحياة عناصر من الجيش غرب الموصل