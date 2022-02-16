احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بإحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج ٥١ وبرج ٥٢ .

وأشار البيان إلى انه تم الاتصال بالجهد الهندسي العائد الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تفكيك العبوات وتمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر .َ