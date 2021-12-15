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احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-12-15T06:06:57+0000
احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بإحباط عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين العاصمة بغداد و محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "وبالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني تمكنت من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازي".

وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية.

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