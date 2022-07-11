احباط عمليات تخريب واخماد حريق قرب دائرة حكومية في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، بالقبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح وتخريب لمحلات تجارية وصيرفات في الديوانية والنجف، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع قرب دائرة حكوية في الفلوجة.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه خلال عمل استخباري منظّم وتحليل ومقاطعة المعلومات، تمكن أفراد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف ملابسات عمليات تخريب وسرقة وسطو مسلح غامضة، شهدتها محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة.

وبين البيان، أن الجهد الاستخباري أثمر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح لعدد من المحال التجارية والصيرفات والصيدليات في مركز مدينة الديوانية وقضاء سومر وناحية الصلاحية وقضاء الشامية، فضلاً عن قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف .

وأوضح أنه تم القبض على المتهمين بعد تحديد مكان تواجدهما في منطقة آل حمد، وبحوزتهما 3 بنادق نوع كلاشنكوف وعتاد مسدس صوتي وأجهزة إلكترونية و(مطرقة 5 كيلو) ومواد أخرى تستخدم في عملياتها الإجرامية ومن خلال التحقيق الابتدائي اعترف المتهمان باشتراكهما في عمليات التسليب والسرقة والتخريب.

وأشارت الى أن وكالة الاستخبارات ستعرض في وقت لاحق اعترافات المتهمين أمام الرأي العام وأسباب ودوافع العمليات التخريبية.

وفي الانبار، تمكنت فرق الدفاع المدني، اخماد حادث حريق اندلع بحشائش واعشاب وكرفانات عدد/٢ عائدة لدائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان في منطقة الجغيفي بمدينة الفلوجة.

وبحسب بيان صدر عن الدفاع المدني، فقد سيطرت الفرق على النيران المندلعة بوقت قياسي وحدت من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية، لافتا الى أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.