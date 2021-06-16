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احباط تفجير معد لاستهداف رتل دعم للتحالف الدولي غرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T20:43:09+0000
احباط تفجير معد لاستهداف رتل دعم للتحالف الدولي غرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن قوة أمنية احبطت تفجيراُ كان معداً لاستهداف رتل دعم لوجتسي للتحالف الدولي غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على عبوة ناسفة كانت موضوعة على  جانب طريق الخط السريع الدولي الرابط بين ابو غريب والفلوجة غرب العاصمة بغداد"، مشيراً إلى "استدعاء الجهد الهندسي الذي قام بدوره بتفجير العبوة بواسطة حشوة مائية دون اي اصابات".

وأوضح المصدر، أن "المعلومات تشير إلى أن العبوة كانت موضوعة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.

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