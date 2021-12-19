احباط تفجيرين كانا معدين لإستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف في بابل

شفق نيوز/ مصدر أمني في بابل يوم الأحد بإحباط تفجيرين بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا معدتين لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تمر على الطريق السريع الرابط بين المحافظة والعاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة مشتركة من الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب فجرت عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على الطريق السريع الرابط بابل بالعاصمة بغداد شمالي الحلة دون إصابات.

وأضاف المصدر أن العبوتين الناسفتين كانتا معدتين لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي.

بدوره قال اللواء قوات خاصة يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن احدى العبوتين مضادة للدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر ١٦ يسمى جسر قاعدة (كالسو) في قضاء كوثا، والثانية في قاطع الشوملي

حيث تم تفجير احدها موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات.