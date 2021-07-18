احباط تفجير أبراج كهرباء في حمام العليل.. صور

شفق نيوز/ أفادت بيان رسمية عراقية، يوم الاحد، باحباط عملية تفجير أبراج نقل الطاقة في ناحية حمام العليل جنوبي محافظة نينوى.

وقالت مديرية الحشد الشعبي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الحشد ضمن قاطع عمليات نينوى احبط، اليوم، عملية تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب الموصل، (مركز محافظة نينوى)".

وأوضح بيان الحشد، أن "العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة صادرة عن معاونية الاستخبارات والمعلومات للحشد الشعبي في نينوى، نجحت خلالها القوة بإحباط العملية الإرهابية الجبانة لاستهداف المواطنين الأبرياء وابراج نقل الطاقة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل".

وأشارت إلى أن "مفارز مكافحة المتفجرات للحشد من تفكيك العبوات الناسفة بشكل آمن".

من جانبها أفادت خلية الاعلام الامني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن قوة مشتركة من الفوج الاول باللواء ٧٥ في الفرقة ١٦ بالجيش العراقي والحشد الشعبي تمكنت من احباط محاولة استهداف أحد ابراج الطاقة الكهربائية جنوبي مدينة الموصل بالقرب من قرية المعيبدي".

وأوضح البيان، أن "الجهد الهندسي المرافق للقوة فكك عبوتين ناسفتين محليتي الصنع مربوطتين بأجهزة موبايل موضوعتين أسفل أحد الابراج، دون حادث يذكر".