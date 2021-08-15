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احباط تفجيرين بعبوتين ناسفتين معدتين لاستهداف ارتال التحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T13:25:21+0000
احباط تفجيرين بعبوتين ناسفتين معدتين لاستهداف ارتال التحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ تمكنت مفارز استخبارات وزارة الداخلية، يوم الأحد، من إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، في محافظة الديوانية.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وكالة الاستخبارات "ومن خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية اللازمة لأرتال الدعم اللوجستي على الخط السريع، تمكنت من إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موصولة بجهاز موبايل في محافظة الديوانية بالتحديد قرب جسر النخلة".

واشارت الى انه تم الاتصال بعمليات الشرطة وتوجهت مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات ومعالجتها وتفجيرها عن بعد.

واضافت الخلية "وفي الاثناء تم تفتيش المكان بالكامل، ليتم العثور أيضا على عبوة ناسفة أخرى، كانت على بعد ١٠ أمتار من العبوة الأولى، جرى التعامل معها اصوليا دون حادث يذكر".

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي لاستهدافات بتفجير عبوات ناسفة أثناء مرورها بالمحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة بغداد والمنطقة الغربية.

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