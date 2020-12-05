احباط تعرض لـ"داعش" وقصف دولي يستهدف مسلحين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإحباط تعرض لتنظيم "داعش" شرقي صلاح الدين، فيما قصف طيران التحالف وكر لمسلحي التنظيم في اطراف جبال مكحول في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من عناصر داعش تعرضت على نقاط امنية تابعة للواء 88 من الحشد الشعبي في منطقة الفتحة شرقي صلاح الدين"، مبيناً أن "قوات اللواء تصدت لها باشتباك دام لساعات، افضى الى فرار المهاجمين الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر أو اصابات بشرية في صفوف الحشد"، كما لم يؤكد المصدر وجود "اي خسائر او اصابات في صفوف التنظيم".

وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن "طيران التحالف الدولي وجه ضربات جوية لاحد اوكار تنظيم داعش في اطراف جبال مكحول بمحافظة نينوى"، مبيناً أن أن "الضربات تمت بعد رصد تحرك مجموعة من عناصر داعش في اطراف جبال مكحول دون ان يكشف نتائج الضربات الجوية".

وتتعرض مناطق شرقي وشمالي صلاح الدين لهجمات بسبب امتداداتها الواسعة مع حدود كركوك ونينوى الى جانب قربها من جبال مكحول اكبر معاقل التنظيمات المسلحة على مدار الاعوام المنصرمة.