احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الأحد، بإحباط تعرض لداعش استهدف نقطة أمنية للجيش جنوبي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين حارث عبد النبي الحشماوي لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للواء مغاوير سامراء للجيش العراقي باسلحة القناص والرشاش واشتبكت معها في منطقة (بتار) غربي ناحية يثرب.

واضاف أن التعرض انتهى بفرار المهاجمين دون أي خسائر أو إصابات بين صفوف قوات الجيش.

كما أكد الحشماوي أن قوات الجيش قصفت مصادر إطلاق النار في اطراف (بتار)التي اعتبرها منطقة موبوءة أمنيا.

وتتعرض ناحية يثرب لهجمات ليلية مباغتة في القرى والقصبات الزراعية لوجود بؤر لداعش لم تعالج بشكل تام منذ عدة سنوات.