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احباط تعرض لتنظيم داعش على قوات عراقية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T17:01:48+0000
احباط تعرض لتنظيم داعش على قوات عراقية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بإحباط تعرض لداعش في اطراف ناحية العظيم.

 وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان قوات الجيش والحشد العشائري رصدوا بالكاميرات الحرارية مجموعة من عناصر داعش حاولت الاقتراب من نقاط مرابطة للجيش لواء 19  في قرية "البو بكر" شمالي العظيم وردت عليها باطلاق نار وطاردتها في محيط القرية.

 واضاف ان قوات الجيش والحشد تواصل ملاحقة المهاجمين دون تسجيل اي خسائر او اصابات بين صفوف الجيش والحشد او المهاجمين مبينا ان مصدر الهجوم من حدود محافظة صلاح الدين"

وتتعرض القرى الحدودية لناحية العظيم مع صلاح الدين الى هجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الامنية الضائعة بين المحافظتين ووجود قرى خالية من الوجود السكاني.

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