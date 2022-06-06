احباط تعرض "إرهابي" وتدمير كاميرا حرارية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، باحباط تعرض لتنظيم "داعش" في اطراف قضاء بعقوبة مركز المحافظة، اسفر عن تدمير كاميرا حرارية تابعة لقوات الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحي داعش هاجموا، ليلة امس، بالأسلحة الخفية والقناص نقطة أمنية للشرطة في اطراف قرية الهاشميات شرقي ناحية هبهب، (10 كم شمال غرب بعقوبة)".

واضاف المصدر ان "الهجوم أسفر عن تدمير كاميرا حرارية تابعة للنقطة الأمنية"، مشيرا إلى أن "القوة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم".

وتحوي بعض مناطق اطراف ناحية هبهب بؤرا لـ"داعش" مستغلين البساتين والقرى الزراعية والطبيعة الجغرافية الوعرة.